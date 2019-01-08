Жители Новой Зеландии запечатлели на видео загадочный объект в небе

Над Новой Зеландией недавно пролетел таинственный огненный объект. Новозеландцам удалось зафиксировать его на камеры своих смартфонов. Затем они опубликовали видеозапись в Сети.

На размещенных кадрах демонстрируется большой пылающий шар, пролетевший над полуостровом Коромандель, находящимся в северной области страны, в минувшую субботу. Он напоминал собой комету, так как оставлял после себя огромный огненный след.

Просматривая ролик, можно заметить, что загадочный объект постепенно сгорает в атмосфере, так как от него отделяются различные части. По мнению пользователей, этим шаром является либо большой метеорит, либо вышедший из строя спутник. Ученые пока не комментируют данное событие.