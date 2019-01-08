Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
КОСМОС

Жители Новой Зеландии запечатлели на видео загадочный объект в небе

Дата:
категория: КОСМОС

Над Новой Зеландией недавно пролетел таинственный огненный объект. Новозеландцам удалось зафиксировать его на камеры своих смартфонов. Затем они опубликовали видеозапись в Сети.

На размещенных кадрах демонстрируется большой пылающий шар, пролетевший над полуостровом Коромандель, находящимся в северной области страны, в минувшую субботу. Он напоминал собой комету, так как оставлял после себя огромный огненный след.

Просматривая ролик, можно заметить, что загадочный объект постепенно сгорает в атмосфере, так как от него отделяются различные части. По мнению пользователей, этим шаром является либо большой метеорит, либо вышедший из строя спутник. Ученые пока не комментируют данное событие.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Российские ученые подвели первые итоги поиска «инопланетных сигналов»
  2. Маск опубликовал первое изображение космического корабля Starship
  3. Ученые: Земля превратится в безжизненный Марс в будущем

Эти новости могут вас заинтересовать

Науке стали известны возможные причины гибели Вселенной

Марсианский вулкан Элизиум не является спящим, считают ученые

NASA ищет жизнь на спутнике Юпитера

Сначала во Вселенной было меньше темной материи

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках