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В ФОКУСЕ

Захарова призвала Чубайса объяснить его слова о «бедной России»

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категория: В ФОКУСЕ

Мария Захарова, представитель российского МИД, в соцсети «Фейсбук» опубликовала сообщение, в котором попросила Анатолия Чубайса, руководителя «Роснано», объясниться по поводу его недавнего заявления о бедной стране.

Напоминаем, что ранее Чубайс опубликовал небольшую статью о необходимости взвешенно подойти к теме об увеличении стоимости электрической энергии, так как Российская Федерация является бедным государством, в котором многие живут бедно или за чертой бедности. Электричество же является товаром, без которого не может обойтись ни один современный человек.

Захарова сообщила, что РФ является богатейшей страной, а затем спросила у Чубайса, из-за чего именно многие россияне живут бедно, ведь он должен это знать, так как долгое время был членом правительства и возглавлял ключевые сектора российской экономики.

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