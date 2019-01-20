Захарова призвала Чубайса объяснить его слова о «бедной России»

Мария Захарова, представитель российского МИД, в соцсети «Фейсбук» опубликовала сообщение, в котором попросила Анатолия Чубайса, руководителя «Роснано», объясниться по поводу его недавнего заявления о бедной стране.

Напоминаем, что ранее Чубайс опубликовал небольшую статью о необходимости взвешенно подойти к теме об увеличении стоимости электрической энергии, так как Российская Федерация является бедным государством, в котором многие живут бедно или за чертой бедности. Электричество же является товаром, без которого не может обойтись ни один современный человек.

Захарова сообщила, что РФ является богатейшей страной, а затем спросила у Чубайса, из-за чего именно многие россияне живут бедно, ведь он должен это знать, так как долгое время был членом правительства и возглавлял ключевые сектора российской экономики.