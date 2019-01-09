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МИР ЛЮДЕЙ

Видео: мужчина три часа облизывал дверной замок одного из домов Калифорнии

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категория: МИР ЛЮДЕЙ, Эксклюзив

Полиция пытается разыскать мужчину, который три часа облизывал дверной звонок одного из домов, расположенных в американском штате Калифорния.

«Я думал, что видел в жизни все, однако это шокировало даже меня», – рассказал изданию KION Франциско Хавьер Эстрада, сосед владельца пострадавшего дома.

Роберто Даниэль Арройо был пойман на месте преступления камерами наблюдения, установленными возле входной двери.

В этот момент в доме спали дети, а родители отсутствовали. В полиции отметили, что благодаря установленной недавно системе наблюдения они смогли быстро раскрыть данное дело.

«Мы были приятно удивлены тем, что изображение получилось крайне четким, поэтому нам не потребовалось много времени на установление личности преступника», – отметил представитель департамента полиции Салинаса Мигель Кабрера.

Камеры видеонаблюдения также зафиксировали, как Арройо переносит удлинитель во двор, показывая себя во всей красе.

«Вам наверняка будет смешно узнать об этом, так как технически он никому не навредил и ничего не сломал», – отметил домовладелец Сильвия Дунган.

В полиции отметили, что Арройо могут предъявить обвинение в мелком воровстве и хищении. Что касается Дунганов, то они поспешили заменить дверной замок.

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