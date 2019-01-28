Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

В России с первого февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Дмитрием Медведевым, главой правительства РФ, было подписано новое постановление, согласно которому будут повышены некоторые компенсации и пособия, предназначенные для ветеранов и инвалидов.

На официальном интернет-портале Кабинета министров был размещен документ, в котором указывается, что коэффициент повышения составит 1,043. Он начнется действовать, начиная со следующего месяца. В предыдущем году этот показатель составлял 1,025. Он предусмотрен сразу двумя российскими законами.

В документе также указывается, что коэффициент был повышен для выплат, получаемых инвалидами, ветеранами и гражданами, у которых имеются дети. К тому же он распространяется на пособия людям, получившим травмы на производстве.

Напомним, Песков назвал главную цель президента повышение благосостояния россиян.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Саратове уволили чиновницу после скандала с уборкой снега учителями
  2. В Крыму вандал облил краской памятник «Вежливым людям»
  3. В НАТО высоко оценили потенциал российского флота

Эти новости могут вас заинтересовать

Бывший глава МИД ФРГ сообщил о попытках Украины втянуть Германию в войну

В Шереметьево самолёт раздавил человека на взлетной полосе

Самолёт совершил вынужденную посадку в Минводах из-за закурившего пассажира

Трамп не смог правильно раскрасить флаг США на встрече с детьми‍

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках