В России с первого февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам

Дмитрием Медведевым, главой правительства РФ, было подписано новое постановление, согласно которому будут повышены некоторые компенсации и пособия, предназначенные для ветеранов и инвалидов.

На официальном интернет-портале Кабинета министров был размещен документ, в котором указывается, что коэффициент повышения составит 1,043. Он начнется действовать, начиная со следующего месяца. В предыдущем году этот показатель составлял 1,025. Он предусмотрен сразу двумя российскими законами.

В документе также указывается, что коэффициент был повышен для выплат, получаемых инвалидами, ветеранами и гражданами, у которых имеются дети. К тому же он распространяется на пособия людям, получившим травмы на производстве.

Напомним, Песков назвал главную цель президента повышение благосостояния россиян.