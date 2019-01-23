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В ФОКУСЕ

Соловьев ответил на расследование об огромной вилле в Италии

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категория: В ФОКУСЕ

Владимир Соловьев, российский ведущий, решил ответить на новое расследование оппозиционного деятеля Алексея Навального о своей второй итальянской вилле.

По словам Соловьева, если он захочет приобрести еще один дом в другом месте, то купит, так как имеющиеся у него средства позволяют ему сделать это. Телеведущий также отметил, что он платит налоги и не является госслужащим, поэтому ничего не нарушал своими действиями. Ему также радостно осознавать, что его телепрограммы приносят значительную прибыль каналу «Россия».

Затем Соловьев отметил, что ранее не высказывался отрицательно о европейских странах или ее культуре и даже призвал попробовать отыскать у него хоть одну цитату о том, что жить в Европе плохо. В Фонде борьбы с коррупцией ране заявили, что новая вилла телеведущего стоит свыше 1 000 000 евро.

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