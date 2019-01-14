Снимок куриного яйца побил мировой рекорд по лайкам в Instagram

Снимок самого обычного куриного яйца, сфотографированного на пустом фоне, смог поставить новый рекорд по количеству лайков в социальной сети «Инстаграм», набрав 25 миллионов «сердечек».

Раньше лидирующую позицию занимал фотоснимок дочки Кайли Дженнер. Неизвестно, кто именно является автором нового поста, однако, судя по его названию («мировой_рекорд_яйцо»), он был специально создан для установки нового рекорда – об этом также говорится в сообщении под фотографией.

Снимок был опубликован 4 января и поначалу рост «сердечек» трудно было назвать быстрым, но как только его заметили СМИ, он стал стремительно набирать лайки и уже через несколько дней получил 13 000 000. Дженнер почти тут же отреагировала на данное событие, разместив видео, где жарит яйцо на асфальте.

