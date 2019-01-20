Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Сехудо победил Диллашоу и защитил титул чемпиона UFC

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Генри Сехудо, бойцу UFC из США, удалось нокаутировать другого американского спортсмена Ти Джея Диллашоу в рамках недавнего матча и защитить свой чемпионский пояс.

Поединок состоялся в американском городе Нью-Йорк в ходе очередного чемпионата UFC. Он продлился всего один раунд, так как Сехудо вырубил своего оппонента практически с первых нескольких ударов. Для него этот бой оказался первым, который связан с защитой пояса чемпиона.

Позднее американца решил поздравить Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из России, написавший на своей страничке в «Твиттере», что спортсмены-олимпийцы находятся на совершенно ином уровне подготовки.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Пакьяо одолел Бронера и защитил пояс WBA
  2. Видео: Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещении
  3. Погибшие после столкновения двух Су-34 пилоты запутались в парашютах

Эти новости могут вас заинтересовать

Поросенок с «человеческим лицом» родился в Китае

На видео попала боевая операция новейшего истребителя F-35B

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети

В Болгарии собираются усыпить корову за незаконный переход границы ЕС

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках