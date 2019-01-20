Сехудо победил Диллашоу и защитил титул чемпиона UFC

Генри Сехудо, бойцу UFC из США, удалось нокаутировать другого американского спортсмена Ти Джея Диллашоу в рамках недавнего матча и защитить свой чемпионский пояс.

Поединок состоялся в американском городе Нью-Йорк в ходе очередного чемпионата UFC. Он продлился всего один раунд, так как Сехудо вырубил своего оппонента практически с первых нескольких ударов. Для него этот бой оказался первым, который связан с защитой пояса чемпиона.

Позднее американца решил поздравить Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из России, написавший на своей страничке в «Твиттере», что спортсмены-олимпийцы находятся на совершенно ином уровне подготовки.