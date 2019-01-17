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Астрономия

Появилось видео сближения зонда New Horizons с Ultima Thule

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категория: Астрономия, КОСМОС

Космическим аппаратом New Horizons были отправлены новые фотоснимки объекта Ultima Thule на Землю, что дало возможность специалистам NASA выпустить небольшой ролик на их основе.

Сообщение о выходе записи было опубликовано на официальном интернет-портале космической миссии. В нем указывается, что она создана из фото, присланных на планету в последний день прошлого и в первый день нового года. Затем исследователи приняли еще несколько снимков, на получение оставшихся у них уйдет более двух месяцев.

Напоминаем, что Ultima Thule является двойным астероидом, который стал наиболее отдаленным космическим телом, изученным людьми с помощью аппарата. Он сделал несколько снимков объекта, благодаря которым экспертам удалось выяснить, что диаметр большой сферы равен 19 километрам, а маленькой – 14 километрам.

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