Как снять стресс и перенапряжение?

Наверное, каждый из нас сталкивался с таким состоянием, как нервное перенапряжение или стресс. Стрессовые ситуации преследуют нас практически каждый день, проблемы в семье или на работе, давление начальства, учеба, экзамены и многое другое. Такое состояние негативно сказывается на здоровье в целом. Поэтому, очень важно научиться вовремя, снимать стресс, а лучше заранее предупреждать такое состояние.

В первую очередь постарайтесь расслабиться. Примите удобное положение и почувствуйте свое тело. Прислушайтесь, в каких частях тела вы чувствуете напряжение. Постарайтесь расслабить мышцы в этих местах, сделайте разминку, помассируйте напряженные части тела. Далее сделайте глубокий вдох и затем медленно выдыхайте воздух, при этом как бы выталкивая свое напряжение. Повторите то же самое не менее пяти раз.

После того как вы пережили стресс, будет полезным просто поплакать. Плач помогает организму расслабить мышечное перенапряжение. Уединитесь и попытайтесь это сделать, вы сразу почувствуете облегчение и приятную слабость в теле.

Примите горячую ванну. Это позволит снять мышечные зажимы, расслабиться и почувствовать себя лучше. Можно добавить в воду несколько капель эфирных масел, таких как мята, лаванда, бергамот, цитрусовые, герань, роза, хмель. Они помогут снять головную боль, раздражение, бессонницу.

Одним из самых мощных способов избавиться от стресса, является крик. Кричите как можно громче, яростнее, от души. Этот метод, помогает справиться даже с психологическими травмами.

Еще один способ снять нервное перенапряжение, это танцевать. Включите любимую музыку и отрывайтесь так, как не смогли бы сделать это при других. Или сходите на дискотеку, в ночной клуб и танцуйте, сколько вам хочется. Но если вы не любитель подобного, то можно просто дома включить музыку погромче и расслабиться. Чтобы не искать подходящие треки, то рекомендуем вам послушать русские новинки песен. Они безусловно смогут поднять вам настроение и улучшить общее ощущение. Главное, прочувствовать каждое слово песни и найти из списка подходящие.

Массаж, является очень мощной терапией против стресса, он поможет снять все зажимы, расслабить тело, улучшить настроение и привести мысли в норму. Можно так же использовать эфирные масла, добавляя в крем для тела.

Если вас преследуют постоянные стрессовые ситуации, нервные напряжения, начните заниматься спортом. Найдите для себя более подходящий вид спорта, это может быть йога, пилатес, фитнес, занятия в тренажерном зале или просто пробежка на свежем воздухе. Это поможет вам укрепить и физическое и душевное здоровье. Занятия спортом помогают избавиться от мышечных напряжений любых видов, отвлекают от повседневных забот и проблем, улучшают настроение и поднимают жизненный тонус.