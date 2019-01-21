Генконсул США во Владивостоке трижды окунулся в прорубь

Майкл Кийс, американский генконсул во Владивостоке, окунулся в прорубь на территории Амурского залива. Соответствующий снимок был размещен на страничке дипломата в «Фейсбуке».

Согласно словам консула он решил последовать древней традиции из-за ее способности укрепить здоровье человека и усилить его иммунитет. На размещенном ролике Кийс также отметил, что очень здорово окунуться в прорубь вместе с другими людьми. Помимо него в проруби также искупался Дэррен Тис, работник консульства.

В СМИ сообщают, что американский дипломат уже в третий раз принимает участие в крещенских купаниях. В 2018 году вместе с ним в прорубь окунался его сын – Эндрю. Однако сейчас он решил не присоединяться к своему отцу.