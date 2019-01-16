Галкин прокомментировал состояние здоровья Пугачевой

Максим Галкин, популярный ведущий из РФ, решил опровергнуть сведения о том, что у Аллы Пугачевой возник приступ удушья в ходе съемок программы «Сегодня вечером».

Артист сообщил представителям прессы, что его супруга не болеет и чувствует себя нормально. Он отметил, что она посидела на передаче, а затем покинула студию не из-за того, что ей стало плохо, а по той простой причине, что ей необходимо было уезжать. Он также попросил фанатов не верить всем домыслам, публикуемым в Сети.

Ранее в средствах массовой информации заявили, что Пугачева начала задыхаться на шоу, которое было посвящено сорокалетию профессиональной карьеры Игоря Николаева. Многие отметили, что у исполнительницы имеется аллергия на искусственный снег, который был использован для украшения студии.