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В ФОКУСЕ

Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах

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категория: В ФОКУСЕ

Анатолий Чубайс, возглавляющий государственную корпорацию «Роснано», иронично высказался на счет «победы» официального представителя Министерство иностранных дел РФ Марии Захаровой в споре, связанном с факторами бедности жителей России.

«Восхищаюсь тем, как ловко Вы подменили прямо указанную мной дату — 15 лет назад (то есть 2003 год — год начала вашей работы чиновником) на 1998 — год экономического кризиса! Думаю, по способности к подтасовкам — Вы лучшая в своем поколении. Поэтому — заранее сдаюсь!» — появился пост на официальной странице главы «Роснано».

Беседа Захаровой и Чубайса возникла после проведения Гайдаровского форума, прошедшего 16 января. Глава государственной корпорации заявил, что стоимость электроэнергии в России вдвое меньше, чем в мире по средним показателям. Глава Роснано подчеркнул, что такая цена вызывает негативное расходование энергии.

Сотрудница МИД была не согласна с высказыванием Чубайса, после чего попросила главу «Роснано» объяснить причины высокого показателя бедности россиян.

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