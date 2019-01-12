Американского конгрессмена не пропустили на заседание с упаковкой пива

В американских СМИ заявили, что новоизбранного конгрессмена Джо Каннингема не пропустили на очередное собрание с алкогольными напитками.

В СМИ добавляют, что член конгресса намеревался передать упаковку с несколькими бутылками хмельного напитка, изготовленного на заводе в Чарльстоне, Питеру Дефазио, являющемуся руководителем сообщества конгрессменов, увлекающихся пивоварением. Каннингем сообщил, что пиво имеет отличный вкус и с помощью него он надеялся познакомиться со своими коллегами.

Политик в шутку сказал что, если тебя в первый раз избрали в конгресс, то завести друзей бывает трудно, а хорошее пиво может упростить этот процесс. К тому же в тот день была пятница, конец рабочей недели. В конечном итоге Дефазио получил свой подарок и поблагодарил за него Каннингема на своей страничке в «Твиттере».