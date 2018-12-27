Золотов рассказал об учащемся в Англии внуке

Виктор Золотов, руководитель Российской гвардии, решил рассказать прессе о своем внуке, учащемся в Великобритании, добавив, что за его проживание и учебу платит отец.

Военный подтвердил информацию о том, что в Англии сейчас находится его внук, которым он очень гордится. Согласно словам Золотова спустя 3 года он возвратится в Российскую Федерацию и будет работать экономистом. В конце интервью он отметил, что за его спиной находятся 350 тысяч штыков – это и есть его ответ Алексею Навальному.

Ранее появлялась информация о том, что Золотов решил подать иск к Навальному размером в 1 000 000 рублей, желая опровергнуть некоторые его высказывания, озвученные в нескольких видео, опубликованных на интернет-ресурсе «Ютуб».