ВМС Ирана запустили ракеты возле американского авианосца «Джон Стеннис»

Редакция Associated Press отметила, что иранские ВМС запустили несколько ракет в районе Персидского залива возле авианосца «Джон Стеннис» и кораблей сопровождения ВМФ США.

Группу американских кораблей, возглавляемую авианосцем, сопровождали морские судна Ирана. Они наблюдали за американскими силами, а затем выпустили несколько ракетных снарядов. Ими был также запущен беспилотный летательный аппарат, который сделал несколько фотоснимков авианосца.

Никаких больше сведений о случившемся в агентстве не сообщили, отметив только, что флот Соединенных Штатов направился в данный район после очередной угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив. В последний раз авианосец был в этих водах около 17 лет назад.