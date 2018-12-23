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В ФОКУСЕ

Уайт нокаутировал Чисору и защитил два титула

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категория: В ФОКУСЕ

Диллиану Уайту, боксеру из США, удалось одолеть американца Дерека Чисору и защитить тем самым сразу два своих второстепенных пояса по версии WBO и WBC.

Поединок оказался крайне напряженным и продлился одиннадцать раундов. Он был завершен Уайтом путем отправки своего соперника в нокаут. Помимо того что американский спортсмен защитил свои титулы, он также получил возможность столкнуться на ринге с Энтони Джошуа, боксером из Великобритании, обладающим сразу тремя чемпионскими поясами.

Стоит отметить, что Уайт и Чисора дрались друг с другом уже не в первый раз. В 2016 году они устроили между собой поединок, в котором победителем вышел Уайт. Правда, тогда не все судьи причислили ему победу.

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