«Союзмультфильм» опубликовал клип на новый вариант песни «Кабы не было зимы»

В социальной сети ВКонтакте был размещен музыкальный клип на обновленный вариант известной композиции «Кабы не было зимы», которую исполнила Юлия Меньшова.

Ролик опубликован в официальной группе студии «Союзмультфильм». В клипе можно увидеть специалистов, работающих над эпизодами мультсериала «Возвращение в Простоквашино». В нем также демонстрируется озвучивание некоторых персонажей Иваном Охлобыстиным и Гариком Сукачевым. Данная песня впервые была исполнена в новогодней серии проекта, добавленной на YouTube пару дней назад.

Новый мультсериал является прямым продолжением «Простоквашино», в котором зрители вновь могут увидеть знакомых им персонажей: Дядю Федора, пса Шарика и кота Матроскина. Общая сумма просмотров новых эпизодов на «Ютубе» уже перевалила за отметку в 32 миллиона.