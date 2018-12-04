Шнуров научил лидера группы Rammstein ругаться по-русски

Недавно в Санкт-Петербурге прошло выступление Тилля Линдеманна, лидера музыкального коллектива Rammstein, а сегодня он встретился с Сергеем Шнуровым, российским певцом, который научил его отборному русскому мату.

Шнуров разместил ролик с немецким исполнителем на своей страничке в «Инстаграме». В подписи к видео он отметил, что его знакомый из Германии, не очень хорошо говорящий по-русски, желает поздравить всех с Новым годом, который наступит уже совсем скоро. Линдеманн поздравил жителей России, произнеся несколько нецензурных слов. Всего за 24 часа запись набрала свыше одного миллиона просмотров.

В Северной столице РФ немецкий певец провел очень насыщенную программу. Он не только «зажег» на масштабном концерте, но также провел презентацию собственной книги со стихотворениями и раздал свои автографы сотням фанатов. К тому же перед выступлением он устроил душевные посиделки в одном из петербургских баров.