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В ФОКУСЕ

Пенсионер устроил погром в отделении Сбербанка на севере Москвы

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категория: В ФОКУСЕ

В одном из отделений финансового учреждения «Сбербанк», расположенного в Москве, произошел конфликт с клиентом-пенсионером, закончившийся нападением на работницу банка.

В информационном издании «Москва», сославшись на работников полиции, заявили, что данное происшествие случилось в Коптево. Гражданин Грузии в возрасте 72 лет пришел в банковское отделение и пожаловался на то, что банкомат не выдал ему деньги. Затем у него возник конфликт с одной из сотрудниц кредитной организации.

Пенсионер неожиданно ударил женщину своей тростью по лицу, а затем сломал ее рабочую компьютерную систему. Были вызваны работники правоохранительных органов, которые задержали пожилого мужчину и открыли на него уголовное дело по статье о хулиганстве.

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