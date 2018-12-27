Недовольный рождественскими подарками ребенок в Германии вызвал полицию

Телевизионным каналом NDR был опубликован сюжет о том, что в Цетеле (Германия) девятилетнему ребенку не понравились врученные ему на Рождество прещенты, из-за чего он решил вызвать сотрудников полиции.

По словам стражей правопорядка, после прибытия к дому, где проживает мальчик, они спросили у ребенка, что произошло. Он им рассказал, что получил вовсе не те вещи, которые просил у Санта-Клауса. Работники полиции проверили его список с желаниями с подарками под праздничным деревом и не обнаружили никаких совпадений.

Полицейские постарались успокоить сердитого мальчика, сказав ему, что Санта попросту перепутал презенты, так как с каждым годом ему становится все труднее запоминать просьбы детей.