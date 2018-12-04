NASA показало на видео самый опасный для Земли астероид

Сотрудники «НАСА» разместили в Сети ролик, на котором со всех сторон демонстрируется 500-метровый астероид Бенну, считающийся одним из наиболее опасных для нашей планеты.

Вращение космического тела удалось заснять при помощи зонда OSIRIS-Rex, который предназначен для получения и отправки образцов астероидного грунта. Эта станция пролетела свыше трех миллиардов километров за 24 месяца.

В NASA отмечают, что данный космический аппарат уже занялся исследованием астероида. На полное изучение у него уйдет около 12 месяцев. Затем он получит образцы этого объекта и полетит обратно на Землю – его возвращение произойдет осенью 2023 года. Что касается Бенну, то согласно расчетам ученых он приблизится к нашей планете на минимальное расстояние в 2182 году.