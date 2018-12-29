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В ФОКУСЕ

Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети

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категория: В ФОКУСЕ

В центре внимание пользователей интернета оказалась Мелания Трамп – жена действующего президента США.

Намедни первая американская пара с визитом посетили Ирак и Германию, после чего вернулись в США. Из самолёта Мелания вышла в наряде, которые и привлек внимание общественности.

Облачена женщина была в зеленое пальто и коричневые брюки светлого оттенка. Впрочем, именно брюки и стали «яблоком раздора» — пользователи принялись писать комментарии, в которых выражали сомнение насчёт какой-либо одежды под пальто. Многие попросту не разглядели на первой леди брюки, которые из-за телесного цвета воспринимаются как «голая кожа».

К тому же некоторые из пользователей нашли повод для смеха в другом, назвав наряд Мелании «одеждой эльфов Санты». А один из пользователей отметил, что ему пришлось несколько раз заново пересматривать видео, чтобы удостовериться, что на миссис Трамп всё-таки есть штаны.

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