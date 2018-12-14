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КОСМОС

Космический туристический корабль Virgin Galactic достиг границы с космосом

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категория: КОСМОС

На страничке компании Virgin Galactic в «Твиттере» появилось сообщение о том, что туристическому судну VSS Unity удалось подняться на высоту в 82 тысячи метров.

Представители компании отмечают, что они впервые смогли вплотную подобраться к космосу. В СМИ отмечают, что в США эту отметку нередко рассматривают в качестве начала космического пространства. Корабль поднялся в воздух из штата Калифорния. Достигнув 14 тысяч метров, он включил ракетные ускорители, которые и позволили ему долететь до указанной границы. Отмечается, что скорость судна превысила звуковую почти в 3 раза.

В летательном аппарате находились два летчика, которые вернулись на планету примерно через час после взлета. В компании отмечают, что весной следующего года будет осуществлен первый коммерческий полет. Его стоимость составит четверть миллиона долларов. Уже было реализовано почти 900 билетов.

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