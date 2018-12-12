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ИСКУССТВО

Группа Serebro спародировала футболистов Кокорина и Мамаева в новом клипе

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категория: ИСКУССТВО

Музыкальным коллективом Serebro был размещен новый видеоклип, снятый на композицию «Пятница», где девушки спародировали скандально известных футболистов Кокорина и Мамаева.

В описании к видео говорится о том, что в пятницу может произойти всякое, а потому наиболее «дикую дичь» авторы ролика решили оставить за кадром. Согласно сюжету клипа барышни решили отдохнуть в местном ночном клубе, не став ограничивать себя в алкогольных напитках. В определенный момент они встречаются с игроками футбольных клубов, которые якобы являются недавно арестованными футболистами. Девушки также спародировали популярных российских рэп-исполнителей.

Видимо своим развязным видео певицы захотели напоследок порадовать фанатов, ведь в следующем году состав группы будет полностью обновлен. Однако большинство пользователей негативно отнеслись к данному творению.

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