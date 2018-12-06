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В ФОКУСЕ

Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на арестованных в РФ моряков

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категория: В ФОКУСЕ

Игорь Воронченко, глава украинских ВМС, при беседе с журналистами Bild сообщил, что готов пойти в тюрьму РФ вместо арестованных недавно моряков в районе Керченского пролива.

По словам командующего, он сильно беспокоится за жизнь и здоровье своих подчиненных, якобы незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации. Ранее украинской прокуратурой были объявлены в розыск российские пограничники, подозреваемые в обстреле и аресте украинских экипажей. Против них были заведены соответствующие уголовные дела.

Напоминаем, что в конце прошлого месяца украинские судна незаконно пересекли границу России и были впоследствии насильно остановлены российскими кораблями. Трое украинцев в итоге получили легкие ранения. В настоящее время граждане Украины находятся в московском СИЗО.

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