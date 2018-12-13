Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Боксер Усик пообещал защитить Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захвата

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Александр Усик, обладатель абсолютного чемпионского пояса по боксу, дал обещание защитить Киево-Печерскую лавру, если на нее решат напасть радикалы.

В рамках недавнего телеэфира один из зрителей спросил украинского спортсмена, что он станет делать, если по отношению к Украинской православной церкви (УПЦ) начнут применять силу. Боксер отметил, что встанет на сторону священнослужителей. Он также добавил, что для него неважно, получит ли Украина томос.

На данный момент времени многие монахи УПЦ находятся под постоянным давлением со стороны сотрудников СБУ – во многих храмах и соборах регулярно проводятся обыски. Ранее Петр Порошенко смог добиться того, чтобы Константинополь признал украинскую религиозную организацию неканонической.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. «Россия 24» попыталась оправдаться за сюжет о «современном роботе» Борисе
  2. В США рассказали о возможном повышении смертоносности «Мертвой руки» России
  3. «Белые лебеди» России на Карибских островах напугали США

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сочи найдено тело убитой отчимом девочки

Военная прокуратура сообщила о начале проверки по факту крушения Ан-26 в Сирии

Минобороны опубликовало видео пусков новейшего российского оружия

Волкер заявил о невозможности Украины вернуть Крым и Донбасс

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках