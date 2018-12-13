Боксер Усик пообещал защитить Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захвата

Александр Усик, обладатель абсолютного чемпионского пояса по боксу, дал обещание защитить Киево-Печерскую лавру, если на нее решат напасть радикалы.

В рамках недавнего телеэфира один из зрителей спросил украинского спортсмена, что он станет делать, если по отношению к Украинской православной церкви (УПЦ) начнут применять силу. Боксер отметил, что встанет на сторону священнослужителей. Он также добавил, что для него неважно, получит ли Украина томос.

На данный момент времени многие монахи УПЦ находятся под постоянным давлением со стороны сотрудников СБУ – во многих храмах и соборах регулярно проводятся обыски. Ранее Петр Порошенко смог добиться того, чтобы Константинополь признал украинскую религиозную организацию неканонической.