Балерина с двумя головами напугала зрителей

На популярном форуме Reddit был опубликован ролик, на котором демонстрируется жуткий танец двухголовой балерины. Ролик назван худшим «ночным кошмаром».

Большинство пользователей отметили, что искусственная голова, которую прикрепили к наряду девушки, выглядит очень страшно, поэтому им бы не хотелось увидеть ее в своих снах. Костюмеры смогли мастерски пришить кукольную голову к нижней части одежды балерины. В результате, как только она встала на руки, юбка развернулась, показав зрителям бутафорию. Тем самым ее ноги стали «руками» жуткого создания.

По словам одного из пользователей, раньше он любил рассматривать обнаженные ноги девушек, сразу же обращая на них внимание при просмотре снимков и роликов, однако данное видео сильно напугало его, поэтому теперь у него полностью пропал интерес к красивым ножкам.