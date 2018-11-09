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В ФОКУСЕ

Запуск ракет российскими штурмовиками в Крыму попал на видео

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В небе над Крымским полуостровом российские пилоты смогли отработать множество летных умений, включая обнаружение и уничтожение условного противника, а также уход от вражеских ракет. В учениях участвовали самолеты Су-27, Су-30 и Су-25.

В маневрах принимали участие летчики, приписанные к Южному военному округу. Они смогли уничтожить условного врага, якобы появившегося в воздушном пространстве Кубани и Крыма. Именно с этого и стартовали очередные учения оперативно-тактической авиации. По словам Вадима Астафьева, полковника и представителя округа, пилоты смогли грамотно отработать подъем в воздух, причем взлет осуществляли одновременно два самолета. Он добавил, что на подготовительные работы экипажи потратили не больше десяти минут.

Оказавшись в небе, летчики начали отработку запуска неуправляемых ракетных снарядов и использования корректируемых автоматических бомб. Помимо всего прочего, они смогли успешно перехватить условного врага и совершить пуски ракет класса «воздух-воздух». В рамках данных маневров экипажи выполнили почти восемьдесят задач, связанных с уничтожением наземных и воздушных целей, расположенных на военном полигоне в области крымского мыса Опук.

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