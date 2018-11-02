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В ФОКУСЕ

Власти Крыма опровергли невыплату 500 тысяч рублей пострадавшей в Керчи студентке

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категория: В ФОКУСЕ

Елена Лось, заместитель главы Министерства труда Крыма, сообщила представителям прессы, что власти отправили полмиллиона рублей Юрию Калиниченко, дочка которого оказалась жертвой атаки на колледж в Керчи.

По словам замминистра, денежная сумма находилась на счете РНКБ в Керчи, однако, как только отец Натальи отправился в столицу России, деньги были посланы в московский филиал финансового учреждения. Она добавила, что для снятия этой суммы ему нужно просто зайти в одно из банковских отделений и написать соответствующий запрос. На данный момент времени студентку лечат в одной из детских больниц Москвы. Калиниченко поехал вслед за дочкой, чтобы помогать ей. Ранее он рассказал журналистам, что семья не имеет необходимых средств на лечение ребенка, а никаких денег от правительства Крыма он не получил.

В середине прошлого месяца Владислав Росляков, студент керченского учебного заведения, взорвал самодельную бомбу в буфете колледжа, а затем начал расстреливать людей из охотничьего ружья, купленного незадолго до трагедии. Это происшествие унесло жизнь 21 человека, еще свыше 50 преподавателей и студентов получили различные ранения. Сам «керченский стрелок» покончил жизнь самоубийством.

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