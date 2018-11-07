В небе над Сирией на видео запечатлели Су-24М с неизвестным камуфляжем

На официальной страничке одного из авиационных блогов в Instagram появился ролик, на котором демонстрируется полет бомбардировщика Су-24М, созданного в России, но имеющего странный камуфляж.

Пользователей сразу же заинтересовала блеклая звезда, нарисованная в сером круге и несовпадающая с уставом. Согласно одной из версий использования данного символа на воздушном судне, которое, вероятнее всего, принимает участие в сирийском конфликте, военные решили просто снизить контрастность звезд на самолете. Стоит отметить, что внутри российских ВКС уже давно идут споры о том, следует ли наносить красные звезды на боевую воздушную технику. Однако к единому мнению в штабе прийти так и не смогли.

Впрочем, есть и другая версия появления серых звезд на Су-24М – многие считают, что они просто потеряли свой изначальный цвет по причине постоянного воздействия на них ультрафиолетовых лучей, песка и просоленных воздушных масс, идущих с моря. Однако если посмотреть на фотографии, сделанные на базе «Хмеймим», то можно увидеть, что на самолетах звезды имеют ярко-красный цвет и не тускнеют. Некоторые также предположили, что данный бомбардировщик был передан сирийской армии, которая все еще не закончила работы по смене опознавательных символов.