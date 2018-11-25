В «Битве экстрасенсов» назвали новую версию смерти Мэрилин Монро

Недавнюю серию популярного телешоу «Битва экстрасенсов» посвятили смерти одной из самых известных киноактрис прошлого века – Мэрилин Монро. Было озвучено несколько новых версий ее гибели.

Григорий Кузнецов, участник программы, назвал не только причину смерти американской певицы, но и имя ее убийцы. По его мнению, в этом преступлении замешена Жаклин Кеннеди, жена знаменитого лидера США. Он отметил, что видел женщину с темными волосами, являвшуюся супругой высокопоставленного чиновника. Под это описание как раз таки подходит Жаклин.

К тому же известно, что между женщинами ранее возник конфликт, связанный с празднованием дня рождения американского лидера. Дело в том, что на этом празднике Монро спела известную композицию Happy Birthday, но она сделала это в очень вызывающей форме. Жена Джона Кеннеди заявила позднее, что была оскорблена подобным поступком. Согласно общепринятой версии, голливудская актриса умерла из-за передозировки таблеток со снотворным.