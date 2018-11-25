Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России

Представители пограничного управления ФСБ Крымского полуострова сообщили о том, что три украинских боевых судна перешли границу РФ и направились к Керченскому проливу.

По словам сотрудников ФСБ, корабли оказались в закрытой зоне примерно в семь часов утра по местному времени, нарушив тем самым Конвенцию ООН, связную с морским правом. Согласно двум ее статьям безопасностью морского пространства всегда занимается прибрежная страна. Перемещаться и останавливаться в Керчи могут только те суда, которые указаны в соответствующем графике.

Ранее МИД РФ предупредило украинскую сторону, чтобы она не пыталась осуществить пересмотр статуса Азовского моря, осуществляя действия, которые бы нарушали международное право. В министерстве отметили, что любое обострение обстановки станет виной Украины.