Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Трех полицейских из Уфы подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Представители регионального управления Следственного комитета РФ заявляют о том, что трое высокопоставленных работников полиции из Республики Башкортостан подозреваются в сексуальных надругательствах над 23-летней коллегой.

Преступление было совершено в ночь на 30 октября в одном из кабинетов отделения, занимающегося миграционными вопросами по району Уфы. Жертва изнасилования сама сообщила о данном инциденте. По отношению к обвиняемым было открыто уголовное дело. Они были сразу же задержаны, однако меру пресечения для них все еще не выбрали. В СК отмечают, что в осуществленном преступлении обвиняются руководители ОМВД по нескольким районам республики, включая начальника ОМВД, в котором работает изнасилованная девушка.

В средствах массовой информации, сославшись на свой источник в МВД, сообщают, что дознаватель является дочкой высокопоставленного силовика, работающего в Башкирии. Для проведения проверки в столицу региона уже были отправлены работники УСБ МВД РФ. Ирина Волк, представитель ведомства, отметила, что виновные обязательно будут наказаны. Если вину подозреваемых докажут, то их уволят из правоохранительных органов и посадят в тюрьму на срок до десяти лет.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Перехват российским истребителем американского топливозаправщика попал на видео
  2. Пообещавший прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц депутат пожаловался на меню
  3. Изнасилованная полицейскими дознаватель оказалась дочерью силовика

Эти новости могут вас заинтересовать

Пообещавший прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц депутат пожаловался на меню

Госдеп обвинил «российских наемников» в атаках на позиции CША в Сирии

Путин сфотографировался со школьником в майке «Навальный 2018»‍

Жена священника назвала богослужение в Кремле настоящей пыткой

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках