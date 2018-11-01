Трех полицейских из Уфы подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя

Представители регионального управления Следственного комитета РФ заявляют о том, что трое высокопоставленных работников полиции из Республики Башкортостан подозреваются в сексуальных надругательствах над 23-летней коллегой.

Преступление было совершено в ночь на 30 октября в одном из кабинетов отделения, занимающегося миграционными вопросами по району Уфы. Жертва изнасилования сама сообщила о данном инциденте. По отношению к обвиняемым было открыто уголовное дело. Они были сразу же задержаны, однако меру пресечения для них все еще не выбрали. В СК отмечают, что в осуществленном преступлении обвиняются руководители ОМВД по нескольким районам республики, включая начальника ОМВД, в котором работает изнасилованная девушка.

В средствах массовой информации, сославшись на свой источник в МВД, сообщают, что дознаватель является дочкой высокопоставленного силовика, работающего в Башкирии. Для проведения проверки в столицу региона уже были отправлены работники УСБ МВД РФ. Ирина Волк, представитель ведомства, отметила, что виновные обязательно будут наказаны. Если вину подозреваемых докажут, то их уволят из правоохранительных органов и посадят в тюрьму на срок до десяти лет.

