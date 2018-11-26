Самолет США направился к берегам Крыма после инцидента с кораблями Украины

Разведывательное американское воздушное судно Boeing RC-135V поднялось с военной базы на Крите и отправилось к Черному морю. Данная информация была опубликована сервисом PlaneRadar.

Согласно размещенным в Сети сведениям самолет ВВС США в полдесятого утра по московскому времени летел над территорией Болгарии. Он поднялся в воздухе, после того как Россия задержала украинские суда рядом с Керченским проливом. Данный инцидент случился вчера днем, 25 ноября.

В ФСБ сообщают, что три боевых корабля Украины заплыли за госграницу РФ, а потом отправились к проливу в Керчи. На запросы России украинские моряки не отвечали, поэтому было решено задержать их. В итоге трое граждан Украины получили легкие ранения.