Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Самолет США направился к берегам Крыма после инцидента с кораблями Украины

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Разведывательное американское воздушное судно Boeing RC-135V поднялось с военной базы на Крите и отправилось к Черному морю. Данная информация была опубликована сервисом PlaneRadar.

Согласно размещенным в Сети сведениям самолет ВВС США в полдесятого утра по московскому времени летел над территорией Болгарии. Он поднялся в воздухе, после того как Россия задержала украинские суда рядом с Керченским проливом. Данный инцидент случился вчера днем, 25 ноября.

В ФСБ сообщают, что три боевых корабля Украины заплыли за госграницу РФ, а потом отправились к проливу в Керчи. На запросы России украинские моряки не отвечали, поэтому было решено задержать их. В итоге трое граждан Украины получили легкие ранения.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Высокопоставленный чиновник ЕС присоединился к кампании против сексуального насилия
  2. Сотрудницу администрации на Камчатке уволили за сравнение инвалида с животным
  3. Россия возобновила судоходство в Керченском проливе

Эти новости могут вас заинтересовать

Кадыров прокомментировал бой Нурмагомедова с Макгрегором

В США отец с сыном зависли над водоемом с аллигаторами из-за поломки аттракциона

В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире

Космическая оборона Земли

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках