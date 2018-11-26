Россия возобновила судоходство в Керченском проливе

Российской Федерацией был снова разблокирован проход через Керченский пролив для обычных кораблей. Эту новость озвучил Алексей Волков, глава организации «Крымские морские порты».

По словам руководителя предприятия, соответствующее разрешение они получили примерно в четыре часа утра по Москве. Он добавил, что по Керчь-Еникальскому каналу уже проплыли первые морские суда.

Напоминаем, что ФСБ решила перекрыть пролив вчера днем, 25 ноября, по причине провокации, совершенной военными Украины, которые нарушили российскую госграницу. Затем Россией были задержаны три украинских судна, которые никак не реагировали на запросы. В Киеве данный инцидент назвали «актом военной агрессии» и потребовали возвратить им своих граждан.