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В ФОКУСЕ

Появилось видео прервавшегося выступления Трампа из-за упавшего в обморок мужчины

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категория: В ФОКУСЕ

В Сети был размещен видеоролик, на котором Дональду Трампу, американскому лидеру, пришлось прервать свое выступление перед избирателями из-за мужчины, упавшего в обморок. Перерыв продлился почти восемь минут.

В информационном издании РЕНТ ТВ заявляют, что человек потерял сознание прямо во время речи президента Соединенных Штатов Америки. Скорее всего, ему не хватило воздуха из-за образовавшейся в помещении давки. Трамп сразу же прервал свое выступление и подождал, пока врачи не окажут первую медпомощь упавшему без сознания мужчине. Потом избирателю помогли выйти из зала на свежий воздух.

Согласно опубликованным СМИ данным подобный инцидент происходит уже во второй раз за последние несколько дней. К примеру, в минувшую субботу в ходе очередной встречи со своими избирателями Трамп заметил, что ребенок, который находился в зале, почувствовал себя плохо. Лидер США прервал свою речь и попросил медицинский персонал, присутствовавший в помещении, осмотреть мальчика. Они провели первичный медосмотр, а затем решили вынести ребенка наружу. Соответствующее видео было размещено в Интернете.

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