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В ФОКУСЕ

Порошенко обвинили в пьянстве во время Евромайдана

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Илья Кива, экс-советник украинского министра внутренних дел, в рамках телеэфира сообщил о том, что Петр Порошенко, лидер Украины, находился в подвыпившем состоянии в ходе Евромайдана.

Политик рассказал о том, что люди, которые участвовали в митинге, разделились на две группы: в первую из них входили те, кто продолжал сидеть на баррикадах в лютые морозы, а во вторую – протестующие, находившиеся на втором этаже Дома профсоюзов, являвшегося штабом митингующих. Последние, по словам Кива, пили коньяк, если красную икру и совершенно не соображали о том, что они делают.

Когда в митингующих начали стрелять, бывший советник хотел спросить у кого-нибудь, что теперь делать. Тогда он и увидел людей из второго этажа, которые были пьяными и не могли связать даже пару предложений.

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