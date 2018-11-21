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АВТО

Открытый багажник лимузина Путина попал на видео

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категория: АВТО

В Интернете был размещен ролик, на котором показано открытое багажное отделение нового президентского лимузина Aurus Senat, разработанного в рамках проекта «Кортеж».

На представленных кадрах можно увидеть двух человек, которые, вероятнее всего, являются водителем и телохранителем Владимира Путина. Они сначала вытерли кузов машины белыми тряпками, а затем подошли к багажнику и начали проверять его.

Затем появился черный экран и уже через несколько секунд этот же лимузин был показан рядом с трапом самолета. Один из охранников вновь протер лимузин, а потом подошел к открытому багажному отделению и закрыл его, нажав на кнопку. Сам российский лидер на видео не появился.

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