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Астрономия

Опубликовано видео падения метеорита в США

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категория: Астрономия, КОСМОС

В Арканзасе (штат США) местным жителям удалось снять на камеры огненный метеорит, который смог осветить практически весь ночной небосвод во время своего падения. Соответствующее видео было опубликовано в сети Интернет.

На телевизионном канале KARK-TV, который вещает из города Литл-Рок, отметили, что космический объект пролетел над Соединенными Штатами Америки в вечерние часы 2 ноября. На размещенных кадрах можно увидеть, что падение метеорита завершилось яркой вспышкой, указывающей на то, что небесное тело сгорело в земной атмосфере. Специалисты предположили, что этот камень был притянут гравитацией Земли и являлся частью потока метеоритов Тауриды, который ежегодно пролетает рядом с нашей планетой в период между сентябрем и декабрем.

Ранее СМИ опубликовали новость о том, что в Японии небольшой метеор упал неподалеку от жилого дома. Астрономы отмечают, что на Землю практически ежедневно падают подобные объекты, однако люди редко их замечают, так как днем метеоры практически не видно, а ночью большинство землян спят. К тому же места их падения в основном находятся в безлюдных районах, например, посередине океана.

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