Опубликовано снятое во время авиашоу видео из кабины «Стрижей»

В соцсети «Инстаграм» появился уникальный видеоролик, снятый авиагруппой высшего пилотажа «Стрижи» прямо из кабины летчика в рамках мероприятия Iran Air Show 2018.

Съемки этого видео были проведены в ходе второго дня авиашоу. В подписи к записи отмечается, что пилоты улучшают не только свои навыки, но и методы создания роликов, чтобы порадовать поклонников.

Отметим, что воздушное шоу стартовало в Иране в минувший понедельник. Сегодня, 29 ноября, последний день полетов. Программа команды из Российской Федерации включает в себя показы одиночного пилотажа и групповых полетов с демонстрацией разнообразных маневров.

