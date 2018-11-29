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В ФОКУСЕ

Опубликовано снятое во время авиашоу видео из кабины «Стрижей»

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категория: В ФОКУСЕ

В соцсети «Инстаграм» появился уникальный видеоролик, снятый авиагруппой высшего пилотажа «Стрижи» прямо из кабины летчика в рамках мероприятия Iran Air Show 2018.

Съемки этого видео были проведены в ходе второго дня авиашоу. В подписи к записи отмечается, что пилоты улучшают не только свои навыки, но и методы создания роликов, чтобы порадовать поклонников.

Отметим, что воздушное шоу стартовало в Иране в минувший понедельник. Сегодня, 29 ноября, последний день полетов. Программа команды из Российской Федерации включает в себя показы одиночного пилотажа и групповых полетов с демонстрацией разнообразных маневров.

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