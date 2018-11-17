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В ФОКУСЕ

Неизвестная женщина устроила взрыв у поста полиции в Грозном

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категория: В ФОКУСЕ

Сегодня, 17 ноября 2018 года, в Грозном прогремел взрыв. Как сообщается, взрыв устроила женщина, личность которой на данный момент устанавливается.

Отмечается, что взрыв произошёл на контрольно-пропускном пункте полиции во второй половине дня.

Известно, что в результате взрыва нет пострадавших. Погибла только подрывница. Информацию о взрыве подтвердил Апти Алуидинов, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел республики. Он уточнил, что женщина приблизилась к посту полиции, расположенному в Старопромысловском районе города, примерно в четыре часа вечера.

Сотрудники полиции, обратив внимание на её странное поведение, попросили женщину показать документы. Не выполнив просьбу полицейских, она начала идти в сторону КПП. После этого, заметив на теле женщины устройство, напоминающее бомбу, полицейские произвели выстрел в воздух с требованием остановиться. Когда раздался выстрел, подрывница привела бомбу в исполнение.

Видео с места взрыва было опубликовано новостным каналом Mash.

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