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В ФОКУСЕ

«Нанотехнологии подъехали»: жители Дивногорска удивились способу посыпания тротуара песком

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категория: В ФОКУСЕ

В Дивногорске — городке неподалёку от Красноярска — местные жители обратили внимание на необычный способ посыпки улиц песком в зимний период.

Пользователи социальной сети ВКонтакте, отреагировавшие на опубликованный ролик, окрестили данный способ «нанотехнологиями», признавшись, что во многом завидуют жителям Красноярска. По мнению комментаторов, там рабочие используют специальные реагенты, благодаря которым на улицах не скользко.

В самом же Дивногорске всё обстоит несколько иначе. Как видно на видеоролике, рабочие находятся внутри кузова грузовика и на ходу разбрасывают по тротуару песок лопатами. По мнению пользователей, ни к чему хорошему подобный подход к посыпке привести не может.

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