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В ФОКУСЕ

На видео попал расплакавшийся Беллью после проигрыша Усику

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категория: В ФОКУСЕ

Тони Беллью, боксер из Великобритании, не смог сдержать слез после поражения от украинского спортсмена Александра Усика. В социальной сети «Твиттер» было размещено видео, на котором видны настоящие эмоции британского бойца.

Известному боксеру из Украины удалось показать отличный бой, победа в котором позволила ему сохранить чемпионский пояс в тяжелом весе (до девяноста килограммов). Он столкнулся с британцем в городе Манчестер этой ночью, 11 ноября. Усик смог нокаутировать своего соперника уже в 8-м раунде. Проиграв украинцу, Беллью сообщил о том, что собирается завершить свою карьеру профессионального боксера. Он также назвал оппонента «величайшим человеком» и пожелал ему успехов в будущем.

Данный проигрыш оказался третьим по счету для британца, и он дался ему очень тяжело. На опубликованной записи можно увидеть, что Беллью сильно расстроился и даже не смог сдержать своих слез. Члены команды попытались подбодрить британского спортсмена, но тот лишь опустил голову, попытавшись скрыть нахлынувшие эмоции. В средствах массовой информации отмечают, что специально для этого поединка боец из Великобритании перешел из супертяжелой в тяжелую весовую категорию.

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