Клейменов в эфире Первого канала назвал Серебренникова порядочным человеком

Кирилл Клейменов, ведущий «Первого канала», в ходе прямого эфира решил прокомментировать начало судебного разбирательства по делу Кирилла Серебренникова, российского режиссера.

В рамках телепрограммы «Время» работник канала заявил, что до судебного решения не может сказать, имел ли Серебренников отношение к краже бюджетных средств, однако точно знает, что он является порядочным человеком и талантливым режиссером. Он добавил, что в жизни бывает всякое, а судьбы художников в России могут быть как драматичными, так и трагичными. Журналисты позднее обратились к Клейменову за дополнительными комментариями, но тот лишь ответил, что ему больше нечего сказать по данной теме. Представители «Первого канала» все еще никак отреагировали на запросы прессы.

Однако на слова телеведущего решила отреагировать Маргарита Симоньян, главред телеканала Russia Today. Она отметила, что Клейменов выразил личное мнение по данному вопросу, которое он не стал ни с кем заранее согласовывать. По ее словам, он сказал то, о чем думают многие люди, включая саму Симоньян. Напоминаем, что ранее Серебренникова обвинили в нецелевом использовании более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета страны на увеличение популярности современного искусства.

