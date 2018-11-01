Изнасилованная полицейскими дознаватель оказалась дочерью силовика

Молодая девушка-дознаватель, которую изнасиловали свои же коллеги прямо на месте их работы в Уфе, оказалась дочерью высокопоставленного силовика.

Представители регионального СК РФ сообщают о том, что данное происшествие случилось в ночь с понедельника на вторник в подразделении, отвечающим за миграционные вопросы. Журналисты отмечают, что три высокопоставленных работника полиции решили распить алкоголь на рабочем месте. Затем они вызвали к себе 23-летнюю коллегу. Девушка вошла в кабинет, выполняя приказ, а потом на нее тут же накинулись мужчины и надругались над ней практически всю ночь. Позднее стало известно, что изнасилованная работница является дочкой сотрудника силового отделения местного МВД.

В совершении преступления обвиняются начальники полицейских отделов двух районов Республики Башкортостан и руководитель отдела по миграционным вопросам. В число подозреваемых также входит непосредственный глава жертвы. На текущий момент времени всех обвиняемых уже задержали. Следователи занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. По отношению к задержанным правоохранителям было открыто уголовное дело и если их вину удастся доказать, то они будут посажены за решетку на срок от четырех до десяти лет.

