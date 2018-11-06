Группа из 20 белых медведей окружила село на Чукотке

Евгения Малахова, представитель администрации села Рыркайпий, расположенного на Чукотке, сообщила о том, что населенный пункт окружили около двух десятков белых медведей с детенышами, ожидающими подхода льда.

По словам работницы администрации, возле поселения замечено скопление хищников, среди которых есть как взрослые особи, так и молодняк. Дело в том, что данный населенный пункт был построен рядом с миграционным путем белых мишек. Сейчас они ожидают прихода льдов, по которым смогут продолжить свой поход. Иногда медведи забредают в село, но только из-за простого любопытства. В этом случае на место их прибытия выезжает «Медвежий патруль», который отпугивает животных с помощью специальных шумовых установок. Она добавила, что по причине климатических изменений льды появляются позднее, поэтому каждый год даты возникновения ледового покрытия меняются.

Татьяна Миненко, глава «Медвежьего патруля» отмечает, что возле села собрались 20 медведей. Она добавила, что в 2017 году их было не так много. Данная группа занимается не только отпугиванием животных от поселения, но и организацией кормовых точек, чтобы держать их как можно дальше от жилых домов. Одно из таких мест находится в одном километре от населенного пункта.

Это не первый подобный случай. Два года назад белые медведи «взяли в осаду» несколько поселков на Чукотке.