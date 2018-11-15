Депутат Госдумы рассказал о ценах в столовой парламента

Александр Хинштейн, депутат Государственной думы, решил опубликовать в социальной сети «Твиттер» фотоснимок, на которой демонстрируется стоимость блюд, продаваемых в столовой парламента.

На размещенном снимке можно увидеть, что в среднем блюда стоят около 150-200 рублей. К примеру, за плов с индейкой придется заплатить больше 170 рублей, а борщ можно приобрести почти за 90 рублей. Для заказа одного стакана компота и салата из помидоров нужно будет расстаться с 67 рублями. При беседе с журналистами народный избранник отметил, что опубликованной фотографией пожелал развеять слухи о том, что в столовой депутатов пообедать можно за «копейки». Он добавил, что среди людей часто можно услышать, что парламентарии могут купить обед за 20 рублей. По его словам, их столовую никогда нельзя было назвать дешевой.

Напоминаем, что около двух лет назад несколько народных избранников начались жаловаться на низкое качество питания в столовой, которое привело к тому, что у них возникло расстройство желудка. Представители управления делами лидера государства тогда отметили, что им не поступало никаких жалоб подобного характера, однако они готовы в любой момент заняться их рассмотрением.