Александр Усик отправил в нокаут Тони Белью

Сегодня, 11 ноября, состоялся яркий бой между украинским боксером Александром Усиком (14-0, 11 КО) и британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО). Поединок прошел в Манчестере на «Manchester Arena».

Бой продлился 8 раундов. На протяжении всего боя шла равная борьба между спортсменами. Оба бойца проводили успешные атаки, которые доходили до цели. В одном из раундов британскому боксеру удалось пошатнуть своего соперника. После чего, Усик активизировался и начал работать первым номером, не давая своему сопернику сконцентрироваться. В середине восьмого раунда, после удачной атаки, Александр отправил в нокаут британца точным левым прямым. На этом поединок закончился.

Напомним, бой проходил за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, по версиям: WBO, WBC, WBA и IBF.