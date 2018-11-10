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В ФОКУСЕ

Александр Усик отправил в нокаут Тони Белью

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категория: В ФОКУСЕ

Сегодня, 11 ноября, состоялся яркий бой между украинским боксером Александром Усиком (14-0, 11 КО) и британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО). Поединок прошел в Манчестере на «Manchester Arena».

Бой продлился 8 раундов. На протяжении всего боя шла равная борьба между спортсменами. Оба бойца проводили успешные атаки, которые доходили до цели. В одном из раундов британскому боксеру удалось пошатнуть своего соперника. После чего, Усик активизировался и начал работать первым номером, не давая своему сопернику сконцентрироваться. В середине восьмого раунда, после удачной атаки, Александр отправил в нокаут британца точным левым прямым. На этом поединок закончился.

Напомним, бой проходил за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, по версиям: WBO, WBC, WBA и IBF.

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