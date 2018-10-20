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ТЕХНОЛОГИИ

Высокотехнологичные очки предлагают альтернативу бифокальным линзам

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категория: ТЕХНОЛОГИИ, Эксклюзив

В Японии инженеры TouchFocus разработали рецептурные линзы, у которых может изменяться фокус, как уменьшая, так и увеличивая расстояние до объектов.

При активации датчика, установленного в раме, жидкие кристаллы, размещенные в нижней половине очков, изменяют свое положение, приводя к смене фокуса в заданной области и позволяя носителю видеть объекты, находящиеся вдалеке от него. Повторное прикосновение к датчику возвращает объектив в изначальное положение.

Бифокальные, трифокальные и варифокальные линзы тоже позволяют носителю использовать одну пару очков, чтобы видеть объекты на разных расстояниях, однако они подходят далеко не всем людям.

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