Высокотехнологичные очки предлагают альтернативу бифокальным линзам

В Японии инженеры TouchFocus разработали рецептурные линзы, у которых может изменяться фокус, как уменьшая, так и увеличивая расстояние до объектов.

При активации датчика, установленного в раме, жидкие кристаллы, размещенные в нижней половине очков, изменяют свое положение, приводя к смене фокуса в заданной области и позволяя носителю видеть объекты, находящиеся вдалеке от него. Повторное прикосновение к датчику возвращает объектив в изначальное положение.

Бифокальные, трифокальные и варифокальные линзы тоже позволяют носителю использовать одну пару очков, чтобы видеть объекты на разных расстояниях, однако они подходят далеко не всем людям.