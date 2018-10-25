Военные США промахнулись при сбросе броневика с самолета С-17

В цифровом издании Military.com сообщают, что американские военнослужащие не смогли попасть в нужную цель во время сброса бронированного транспортного средства «Хамви» с воздушного судна С-17.

Согласно словам журналистов в рамках проведения теста новой площадки, предназначенной для десантирования военной техники, солдаты «выпустили» бронемашину из грузового отсека на 60 секунд раньше, чем было указано в приказе. В результате он приземлился в полутора километрах от необходимой области выброски, на земли местных фермеров. На сайте отмечают, что это происшествие не привело к травмам и гибели людей. Частная собственность тоже не пострадала. На данный момент проводятся работы по изучению причин случившегося.

Подобные инциденты в Соединенных Штатах случались и раньше. Например, весной текущего года три бронемашины «Хамви» отсоединились от своих платформ и упали в случайных местах без парашютов. Позднее в этом происшествии был обвинен солдат, который специально разрезал парашютные ремни. Его разжаловали, а затем и вовсе уволили. Еще раньше – весной 2016 года – во время учений десантников США в Германии были серьезно повреждены три Humvee, сорвавшиеся с десантных площадок.

